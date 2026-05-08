В Чернобыльском лесу спасли лосенка, который едва не погиб в пожаре: фото и видео

20:07, 8 мая 2026
Спасатели спасли маленького лосенка, который остался один посреди выжженного участка после пожара.
В Чернобыльском лесу спасатели спасли маленького лосенка, который, вероятно, остался без матери из-за пожара. Животное нашли на выжженной территории леса — обессиленным и напуганным.

В ГСЧС рассказали, что лосенок лежал прямо на пепелище и не мог самостоятельно передвигаться. Ему дали воды и временно взяли под опеку. После консультаций с представителями лесничества, ветеринарами и зоологами решается вопрос о передаче животного специалистам для дальнейшего ухода.

