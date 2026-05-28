Взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью – куда и как вносить средства

С 1 января в Украине вводится новый взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило о порядке учета и зачисления платежей в связи с введением нового взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

С 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины от 15.01.2025 № 4219-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд», которым предусмотрено введение соответствующего взноса.

В соответствии со статьей 10 указанного закона, взносы зачисляются на счета, открытые в центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем казначейское обслуживание бюджетных средств. Платежи осуществляются по коду классификации доходов бюджета 50070100 «Средства, поступающие от уплаты работодателями взноса, штрафов и пени за неуплату или нарушение порядка уплаты такого взноса».

Уплата взноса осуществляется в Государственный бюджет Украины по основному месту учета плательщика.

В налоговой службе подчеркнули, что внедрение нового механизма должно обеспечить корректное отражение поступлений в информационно-коммуникационной системе ГНС и своевременное зачисление платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.