  1. В Украине

Взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью – куда и как вносить средства

23:12, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 января в Украине вводится новый взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.
Взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью – куда и как вносить средства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило о порядке учета и зачисления платежей в связи с введением нового взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины от 15.01.2025 № 4219-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд», которым предусмотрено введение соответствующего взноса.

В соответствии со статьей 10 указанного закона, взносы зачисляются на счета, открытые в центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем казначейское обслуживание бюджетных средств. Платежи осуществляются по коду классификации доходов бюджета 50070100 «Средства, поступающие от уплаты работодателями взноса, штрафов и пени за неуплату или нарушение порядка уплаты такого взноса».

Уплата взноса осуществляется в Государственный бюджет Украины по основному месту учета плательщика.

В налоговой службе подчеркнули, что внедрение нового механизма должно обеспечить корректное отражение поступлений в информационно-коммуникационной системе ГНС и своевременное зачисление платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги инвалидность

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]