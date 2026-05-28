  1. В Украине

В Германии под временной защитой находятся более 1,2 миллиона украинцев

22:54, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина и Германия обсудили поддержку украинцев за границей.
В Германии под временной защитой находятся более 1,2 миллиона украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Германия договариваются об усилении сотрудничества в сфере социальной политики, поддержки детей и ментального здоровья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Министерство социальной политики, семьи и единства Украины с официальным визитом прибыла делегация во главе с Парламентским государственным секретарем Федерального министерства образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии, Уполномоченной Федерального правительства по делам детей Марайке Вульф. Во встрече приняли участие Первый заместитель Министра Людмила Шемелинец и заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская.

Стороны обсудили поддержку украинцев за рубежом, в частности женщин с детьми и детей-сирот, эвакуированных в Германию, а также развитие инструментов помощи семьям в Украине.

Отдельное внимание уделили украинцам, находящимся под временной защитой в Германии.

«Сегодня в Германии под временной защитой находятся более 1,2 миллиона граждан Украины, и для нас важно обеспечивать с ними постоянную связь, поддержку и доступ к украинским сервисам. В этом контексте Центр единства в Берлине стал важным инструментом поддержки и коммуникации с нашими гражданами», — отметила Илона Гавронская.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что одним из главных вызовов для Украины остается психическое здоровье детей, которые живут в условиях постоянных воздушных тревог и войны.

Ранее Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки их возвращения.

Также в правительстве рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ему кажется, что государству проще говорить о привлечении иностранцев, чем системно работать над тем, чтобы украинцы хотели вернуться домой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия правительство Украина Минсоцполитики беженец война военное положение ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]