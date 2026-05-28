В Германии под временной защитой находятся более 1,2 миллиона украинцев

Украина и Германия обсудили поддержку украинцев за границей.

Украина и Германия договариваются об усилении сотрудничества в сфере социальной политики, поддержки детей и ментального здоровья.

В Министерство социальной политики, семьи и единства Украины с официальным визитом прибыла делегация во главе с Парламентским государственным секретарем Федерального министерства образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии, Уполномоченной Федерального правительства по делам детей Марайке Вульф. Во встрече приняли участие Первый заместитель Министра Людмила Шемелинец и заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская.

Стороны обсудили поддержку украинцев за рубежом, в частности женщин с детьми и детей-сирот, эвакуированных в Германию, а также развитие инструментов помощи семьям в Украине.

Отдельное внимание уделили украинцам, находящимся под временной защитой в Германии.

«Сегодня в Германии под временной защитой находятся более 1,2 миллиона граждан Украины, и для нас важно обеспечивать с ними постоянную связь, поддержку и доступ к украинским сервисам. В этом контексте Центр единства в Берлине стал важным инструментом поддержки и коммуникации с нашими гражданами», — отметила Илона Гавронская.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что одним из главных вызовов для Украины остается психическое здоровье детей, которые живут в условиях постоянных воздушных тревог и войны.

