Дмитрий Лубинец раскритиковал подход государства к возвращению украинцев из-за границы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отсутствии комплексной государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц.

Об этом он сказал во время представления ежегодного доклада за 2025 год в парламенте.

По словам Лубинца, проблема поддержки внутренне перемещенных лиц остается нерешенной еще с 2014 года.

«С 2014 года прошло 13 лет, у нас до сих пор нет комплексной государственной политики. Люди, потерявшие дом из-за войны, по-прежнему вынуждены доказывать свое право на поддержку, документы, жилье и нормальное отношение. Сегодня государство фактически разделило своих граждан», — заявил он.

Омбудсмен также раскритиковал подходы к государственной поддержке ВПЛ, отметив, что сейчас переселенцы находятся в неравных условиях.

«Сегодня государство фактически разделило своих граждан. Одни ВПЛ имеют право воспользоваться программами правительства, другие не имеют права», — сказал Лубинец.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с украинцами, которые из-за войны выехали за границу. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ему кажется, что государству проще говорить о привлечении иностранцев, чем системно работать над тем, чтобы украинцы хотели вернуться домой.

Ранее Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки их возвращения.

