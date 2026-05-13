  В Україні

Дмитро Лубінець розкритикував підхід держави до повернення українців із-за кордону

22:36, 13 травня 2026
За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, йому здається, що державі простіше говорити про залучення іноземців, ніж системно працювати над тим, щоб українці хотіли повернутись додому.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про відсутність комплексної державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.

Про це він сказав під час представлення щорічної доповіді за 2025 рік у парламенті.

За словами Лубінця, проблема підтримки внутрішньо переміщених осіб залишається невирішеною ще з 2014 року.

«З 2014 року минуло 13 років, у нас досі немає комплексної державної політики. Люди, які втратили дім через війну, надалі змушені доводити своє право на підтримку, документи, житло та нормальне ставлення. Сьогодні держава фактично розділила своїх громадян», — заявив він.

Омбудсмен також розкритикував підходи до державної підтримки ВПО, зазначивши, що наразі переселенці перебувають у нерівних умовах.

«Сьогодні держава фактично розділила своїх громадян. Одні ВПО мають право скористатись програмами уряду, інші не мають права», — сказав Лубінець.

Окремо він звернув увагу на ситуцію щодо українців, які через війну виїхали за кордон. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, йому здається, що державі простіше говорити про залучення іноземців, ніж системно працювати над тим, щоб українці хотіли повернутись додому.

Раніше Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення.

Також в уряді розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону.

