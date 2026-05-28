В Киеве мошенники под видом «проверки денег от СБУ» выманили у ученого более 11 млн грн

В Киеве у 83-летнего доктора медицинских наук выманили более 11 миллионов гривен.

Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон мужчины через один из мессенджеров позвонил неизвестный. Представившись сотрудником СБУ, аферист ошеломил пенсионера известием, что тот якобы обвиняется в финансировании страны-агрессора через покупку товаров российского происхождения в интернете.

Чтобы избежать уголовной ответственности, неизвестный предложил потерпевшему пройти процедуру срочного «декларирования» всех сбережений в базе спецслужбы. Для этого киевлянин должен был немедленно передать наличные курьеру.

Испуганный давлением и манипуляциями, пенсионер согласился на условия. Возле собственного дома он передал незнакомцу огромную сумму в разных валютах, что в эквиваленте составляет более 11 миллионов гривен, говорят в полиции.

К счастью, в ходе розыскных мероприятий удалось установить личность мужчины, который забрал средства — им оказался 30-летний житель Закарпатской области, приехавший в столицу «на заработки». Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины. За «работу» делец получил 500 долларов, а полученные деньги отправил на криптокошелек.

Во время обыска у него изъяли мобильные телефоны, банковские карты и наличные. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным эпизодам мошенничества на территории столицы.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

