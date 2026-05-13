В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку і впала в 4-метрову яму

Дитина опинилася під землею під час прогулянки, рятувальники оперативно підняли її на поверхню.

Фото: ДСНС

В Одесі під час прогулянки 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку та опинилася у ямі глибиною близько чотирьох метрів. Рятувальники оперативно дістали дитину на поверхню. Про інцидент повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, під час прогулянки в Одесі дівчинка раптово провалилася під тротуарну плитку та опинилася в глибокій ямі приблизно чотири метри завглибшки.

Очевидці одразу намагалися допомогти дитині, однак самостійно дістати її не вдалося через ризик повторного обвалу ґрунту, який міг засипати дівчинку.

Люди залишалися на безпечній відстані та підтримували з дитиною розмову, щоб вона не панікувала до прибуття рятувальників.

На місце події оперативно прибули співробітники ДСНС, які організували рятувальну операцію та підняли дівчинку на поверхню.

Під час інциденту з дитиною постійно залишався на зв’язку її батько. Після порятунку він подякував рятувальникам за оперативні дії та допомогу.

