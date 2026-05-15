  1. В Україні

Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити РНОКПП для дітей через «е-Консул»

10:54, 15 травня 2026
Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга, зазначають в МЗС.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що відтепер батьки та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей віком до 18 років без необхідності виїзду до України.

Послуга доступна дистанційно через систему «е-Консул» (онлайн та в кілька кроків) або особисто через найближче посольство чи консульство України за кордоном.

14 травня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко презентувала нові цифрові рішення щодо оформлення податкових номерів. Частиною цієї реформи стали нові сервіси МЗС у сфері консульських послуг.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги «це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга».

У МЗС також повідомили, що працюють над розширенням сервісу, аби надалі оформлювати РНОКПП можна було будь-якому громадянину України за кордоном.

Нагадаємо, як повідомила Юлія Свириденко, відтепер е-Картку платника податків  можна оформити за кілька кліків у Дії — як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ.

Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.

