  В Украине

Украинцы за рубежом смогут дистанционно оформить РНОКПП для детей через «е-Консул»

10:54, 15 мая 2026
Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга, отмечают в МИДе.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что теперь родители и другие законные представители могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) для детей до 18 лет без необходимости выезда в Украину.

Услуга доступна дистанционно через систему «е-Консул» (онлайн и в несколько шагов) или лично через ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом.

14 мая премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила новые цифровые решения по оформлению налоговых номеров. Частью этой реформы стали новые сервисы МИД в сфере консульских услуг.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, «это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга».

В МИД также сообщили, что работают над расширением сервиса, чтобы в дальнейшем оформлять РНОКПП мог любой гражданин Украины за рубежом.

Напомним, как сообщила Юлия Свириденко, теперь е-Карту налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в Дии — как для себя, так и для ребенка. Больше не нужен физический бумажный документ.

Электронная карта будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная.

