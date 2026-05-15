  1. В Україні

Для військових зі статусом УБД пропонують скасувати податок на нерухомість за «зайві квадрати»

11:12, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні зареєстрували петицію про податкові пільги на житло для військовослужбовців ЗСУ, які мають статус учасника бойових дій.
Для військових зі статусом УБД пропонують скасувати податок на нерухомість за «зайві квадрати»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На урядовому порталі зареєстрували петицію №41/009885-26еп із закликом запровадити додаткові податкові пільги для військовослужбовців ЗСУ, які мають статус учасника бойових дій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автор петиції пропонує звільнити військових та їхні родини від сплати податку на нерухоме майно за так звані «зайві квадратні метри». Йдеться про власників і співвласників житлової та нежитлової нерухомості.

У тексті звернення зазначається, що чинне законодавство передбачає нарахування податку на нерухомість фізичним і юридичним особам, зокрема власникам житла понад встановлену норму площі. Водночас автор петиції вважає недоречним стягнення такого податку з військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

Петиція містить заклик до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів ухвалити пільги для мобілізованих з 2014 року військових різних категорій — діючих військовослужбовців, поранених, полонених, зниклих безвісти та загиблих. Також пропонується поширити право на пільгу на членів їхніх сімей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЗСУ військові петиція пільги податки УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]