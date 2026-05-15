Для військових зі статусом УБД пропонують скасувати податок на нерухомість за «зайві квадрати»

В Україні зареєстрували петицію про податкові пільги на житло для військовослужбовців ЗСУ, які мають статус учасника бойових дій.

На урядовому порталі зареєстрували петицію №41/009885-26еп із закликом запровадити додаткові податкові пільги для військовослужбовців ЗСУ, які мають статус учасника бойових дій.

Автор петиції пропонує звільнити військових та їхні родини від сплати податку на нерухоме майно за так звані «зайві квадратні метри». Йдеться про власників і співвласників житлової та нежитлової нерухомості.

У тексті звернення зазначається, що чинне законодавство передбачає нарахування податку на нерухомість фізичним і юридичним особам, зокрема власникам житла понад встановлену норму площі. Водночас автор петиції вважає недоречним стягнення такого податку з військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

Петиція містить заклик до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів ухвалити пільги для мобілізованих з 2014 року військових різних категорій — діючих військовослужбовців, поранених, полонених, зниклих безвісти та загиблих. Також пропонується поширити право на пільгу на членів їхніх сімей.

