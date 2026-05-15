  1. В Украине

Для военных со статусом УБД предлагают отменить налог на недвижимость за «лишние квадраты»

11:12, 15 мая 2026
В Украине зарегистрировали петицию о налоговых льготах на жилье для военнослужащих ВСУ, имеющих статус участника боевых действий.
На сайте правительства зарегистрировали петицию №41/009885-26эп с призывом ввести дополнительные налоговые льготы для военнослужащих ВСУ, имеющих статус участника боевых действий.

Автор петиции предлагает освободить военных и их семьи от уплаты налога на недвижимое имущество за так называемые «лишние квадратные метры». Речь идет о владельцах и совладельцах жилой и нежилой недвижимости.

В тексте обращения отмечается, что действующее законодательство предусматривает начисление налога на недвижимость физическим и юридическим лицам, в том числе владельцам жилья сверх установленной нормы площади. В то же время автор петиции считает неуместным взыскание такого налога с военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

Петиция содержит призыв к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров принять льготы для мобилизованных с 2014 года военных разных категорий — действующих военнослужащих, раненых, пленных, пропавших без вести и погибших. Также предлагается распространить право на льготы на членов их семей.

