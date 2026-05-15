Суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Надія Губенко пішла у відставку

У 2019 року Президент призначив Надію Губенко суддею Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Надії Губенко на підставі поданої нею заяви.

Що відомо про суддю

Надія Губенко закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1986 році за спеціальністю «Правознавство».

Трудову діяльність розпочала у 1978 році на посаді секретаря-друкарки Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР. Після здобуття освіти працювала економістом і юрисконсультом Київського обласного виробничого об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства, юрисконсультом Київського виробничого об’єднання «Радіовимірювач», а з 1990 року – у Державному арбітражі УРСР та Вищому арбітражному суді України.

Протягом 1991–2001 років Надія Губенко працювала арбітром і суддею Арбітражного суду міста Києва, у 2001 році була призначена суддею Господарського суду міста Києва. Із 2001 до 2008 року обіймала посаду судді Київського апеляційного господарського суду, а в 2008–2019 роках – судді Вищого господарського суду України.

Указом Президента України від 7 травня 2019 року Надію Губенко було призначено суддею Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

