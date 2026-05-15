Судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Надежда Губенко ушла в отставку

09:24, 15 мая 2026
В 2019 году Президент назначил Надежду Губенко судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.
Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Надежды Губенко на основании поданного ею заявления.

Что известно о судье

Надежда Губенко окончила Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (ныне – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) в 1986 году по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начала в 1978 году в должности секретаря-машинистки Государственного арбитража при Совете Министров УССР. После получения образования работала экономистом и юрисконсультом Киевского областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, юрисконсультом Киевского производственного объединения «Радиоизмеритель», а с 1990 года – в Государственном арбитраже УССР и Высшем арбитражном суде Украины.

В течение 1991–2001 годов Надежда Губенко работала арбитром и судьей Арбитражного суда города Киева, в 2001 году была назначена судьей Хозяйственного суда города Киева. С 2001 по 2008 год занимала должность судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда, а в 2008–2019 годах – судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Указом Президента Украины от 7 мая 2019 года Надежда Губенко была назначена судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

Лента новостей

