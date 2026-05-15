Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру у Римі

Еліна Світоліна втретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі. У півфінальному матча українська тенісистка переграла Ігу Швьонтек.

Перша партія закінчилася перемогою Еліни з рахунком 6:4: українка вийшла вперед 3:1, і хоча не змогла закрити партію за рахунку 5:3, вже у наступному геймі зробила вирішальний брейк.

У другому сеті Швьонтек зрівняла рахунок: виграла партію 6:2. Проте у вирішальній партії Світоліна завдяки ривку на старті 3:0 змогла довести матч до перемоги.

У фінальному матча, який відбудеться 16 травня, Світоліна зіграє проти 4-ї ракетки світу Коко Гофф.

WTA 1000. Рим, півфінал

Іга Швьонтек (Польща, 4) — Еліна Світоліна (Україна, 7) 1:2 (4:6, 6:2, 2:6).

