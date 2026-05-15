  1. Суспільство
  2. / Спорт

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру у Римі

10:29, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Еліна Світоліна втретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA.
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру у Римі
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі. У півфінальному матча українська тенісистка переграла Ігу Швьонтек.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перша партія закінчилася перемогою Еліни з рахунком 6:4: українка вийшла вперед 3:1, і хоча не змогла закрити партію за рахунку 5:3, вже у наступному геймі зробила вирішальний брейк.

У другому сеті Швьонтек зрівняла рахунок: виграла партію 6:2. Проте у вирішальній партії Світоліна завдяки ривку на старті 3:0 змогла довести матч до перемоги.

Таким чином, Світоліна втретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA.

У фінальному матча, який відбудеться 16 травня, Світоліна зіграє проти 4-ї ракетки світу Коко Гофф.

WTA 1000. Рим, півфінал

Іга Швьонтек (Польща, 4) — Еліна Світоліна (Україна, 7) 1:2 (4:6, 6:2, 2:6).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

спорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]