Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал престижного турнира в Риме

Элина Свитолина в третий раз вышла в финал турнира WTA в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме. В полуфинальном матче украинская теннисистка обыграла Игу Швентек.

Первая партия завершилась победой Элины со счетом 6:4: украинка вышла вперед 3:1, и хотя не смогла закрыть сет при счете 5:3, уже в следующем гейме сделала решающий брейк.

Во втором сете Ига Швентек сравняла счет: выиграла партию 6:2. Однако в решающем сете Свитолина благодаря рывку на старте 3:0 смогла довести матч до победы.

Таким образом, Свитолина в третий раз в сезоне сыграет в финале турнира WTA.

В финальном матче, который состоится 16 мая, Свитолина сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гауфф.

WTA 1000. Рим, полуфинал

Ига Швентек (Польша, 4) — Элина Свитолина (Украина, 7) 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

