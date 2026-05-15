Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Система публічних закупівель в Україні перебуває в процесі змін у зв’язку з необхідністю виконання міжнародних зобов’язань та посилення конкуренції на ринку. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 132 від 05.02.2026, яка змінила підходи, закріплені в чинних Особливостях закупівель та Порядку роботи електронного каталогу.

Постанова 132 набуде чинності з 1 липня 2026 року. Відтоді електронна система закупівель здійснюватиме автоматичну оцінку тендерних пропозицій без урахування податку на додану вартість.

Міністерство економіки України у роз’ясненні від 11 травня 2026 року уточнило порядок застосування нових правил. Документ визначає, як замовники та учасники процедур мають адаптуватися до оновленого підходу оцінювання, який фактично уніфікує порівняння цінових пропозицій.

Запровадження автоматичної оцінки без ПДВ має на меті зробити конкурентні процедури більш прозорими та виключити вплив податкових відмінностей на визначення переможця закупівлі.

До прийняття змін учасники, які не є платниками ПДВ часто мали штучну перевагу або, навпаки, опинялися в нерівних умовах з великим бізнесом через різницю в податковому навантаженні.

Новий підхід запроваджує уніфікований підхід до оцінки, де найбільш економічно вигідною визначається пропозиція з найнижчою ціною саме без урахування ПДВ. Це дозволяє системі Prozorro порівнювати вартість товару чи послуги, незалежно від того, чи є постачальник платником податку, чи ні.

Алгоритм для замовника

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Очікувана вартість у річному плані закупівель, як і раніше, зазначається з урахуванням ПДВ, якщо операція підлягає оподаткуванню. Це важливо для коректного бюджетного планування та виділення асигнувань.

В оголошенні про проведення відкритих торгів, у тому числі без аукціону, очікувана вартість зазначається без урахування ПДВ.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції тепер розраховується виключно від очікуваної вартості, зазначеної в оголошенні, тобто також без ПДВ.

Незалежно від свого податкового статусу, учасник подає ціну своєї тендерної пропозиції без ПДВ. Саме цей показник буде використаний ЕСЗ для автоматичного ранжування.

Учасники-платники ПДВ повинні розуміти, що для системи їхня ціна — це база без податку. Податкова складова буде додана пізніше, лише на етапі укладення контракту.

Прямі договори

Також роз’яснено правила застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей, щодо випадків укладення прямого договору після відміни відкритих торгів через відсутність пропозицій.

У міністерстві наголошують, що у разі відміни торгів сума прямого договору без урахування податку на додану вартість не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену в межах попередньо відміненої процедури.

Також підкреслюється, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі при укладенні прямого договору мають залишатися незмінними.

Таким чином, роз’яснення фактично фіксує межі застосування прямих договорів і спрямоване на унеможливлення зміни умов закупівлі після відміни конкурентної процедури.

Електронний каталог

Зміни торкнулися і «маркетплейсу». У Порядку формування та використання електронного каталогу термін «економічно вигідна пропозиція» тепер прямо визначено як пропозиція з найменшою ціною без ПДВ.

Замовник при оголошенні запиту пропозицій в ЕСЗ заповнює поля, зазначаючи очікувану вартість виключно без податку. Відповідно, постачальники подають свої ціни також без ПДВ.

Остаточна ціна договору

У роз’ясненні зазначається, що ПДВ додається до суми договору вже на етапі його укладення. Це відбувається за умови, що постачальник на момент підписання договору є платником ПДВ, а сама операція з постачання товарів або послуг підлягає оподаткуванню відповідно до податкового законодавства.

Таким чином, остаточна ціна договору формується як сума цінової пропозиції переможця без ПДВ та нарахованого податку на додану вартість у випадках, коли його застосування є обов’язковим.

Запроваджений підхід має на меті уніфікувати правила формування договірної ціни та забезпечити коректне відображення податкового навантаження після завершення процедури оцінки пропозицій.

