Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Система публичных закупок в Украине находится в процессе изменений в связи с необходимостью выполнения международных обязательств и усиления конкуренции на рынке. Кабинет Министров Украины принял Постановление № 132 от 05.02.2026, которое изменило подходы, закрепленные в действующих Особенностях закупок и Порядке работы электронного каталога.

Постановление 132 вступит в силу с 1 июля 2026 года. С этого момента электронная система закупок будет осуществлять автоматическую оценку тендерных предложений без учета налога на добавленную стоимость.

Министерство экономики Украины в разъяснении от 11 мая 2026 года уточнило порядок применения новых правил. Документ определяет, как заказчики и участники процедур должны адаптироваться к обновленному подходу оценивания, который фактически унифицирует сравнение ценовых предложений.

Внедрение автоматической оценки без НДС имеет целью сделать конкурентные процедуры более прозрачными и исключить влияние налоговых различий на определение победителя закупки.

До принятия изменений участники, не являющиеся плательщиками НДС, часто имели искусственное преимущество или, наоборот, оказывались в неравных условиях с крупным бизнесом из-за разницы в налоговой нагрузке.

Новый подход вводит унифицированный подход к оценке, где наиболее экономически выгодным определяется предложение с самой низкой ценой именно без учета НДС. Это позволяет системе Prozorro сравнивать стоимость товара или услуги независимо от того, является ли поставщик плательщиком налога или нет.

Алгоритм для заказчика

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Ожидаемая стоимость в годовом плане закупок, как и раньше, указывается с учетом НДС, если операция подлежит налогообложению. Это важно для корректного бюджетного планирования и выделения ассигнований.

В объявлении о проведении открытых торгов, в том числе без аукциона, ожидаемая стоимость указывается без учета НДС.

Размер обеспечения тендерного предложения теперь рассчитывается исключительно от ожидаемой стоимости, указанной в объявлении, то есть также без НДС.

Независимо от своего налогового статуса, участник подает цену своего тендерного предложения без НДС. Именно этот показатель будет использован ЭСЗ для автоматического ранжирования.

Участники-плательщики НДС должны понимать, что для системы их цена — это база без налога. Налоговая составляющая будет добавлена позже, только на этапе заключения контракта.

Прямые договоры

Также разъяснены правила применения подпункта 6 пункта 13 Особенностей, касающиеся случаев заключения прямого договора после отмены открытых торгов из-за отсутствия предложений.

В министерстве подчеркивают, что в случае отмены торгов сумма прямого договора без учета налога на добавленную стоимость не может превышать ожидаемую стоимость предмета закупки, определенную в рамках предварительно отмененной процедуры.

Также подчеркивается, что технические и качественные характеристики предмета закупки при заключении прямого договора должны оставаться неизменными.

Таким образом, разъяснение фактически фиксирует границы применения прямых договоров и направлено на предотвращение изменения условий закупки после отмены конкурентной процедуры.

Электронный каталог

Изменения коснулись и «маркетплейса». В Порядке формирования и использования электронного каталога термин «экономически выгодное предложение» теперь прямо определен как предложение с наименьшей ценой без НДС.

Заказчик при объявлении запроса предложений в ЭСЗ заполняет поля, указывая ожидаемую стоимость исключительно без налога. Соответственно, поставщики подают свои цены также без НДС.

Окончательная цена договора

В разъяснении отмечается, что НДС добавляется к сумме договора уже на этапе его заключения. Это происходит при условии, что поставщик на момент подписания договора является плательщиком НДС, а сама операция по поставке товаров или услуг подлежит налогообложению в соответствии с налоговым законодательством.

Таким образом, окончательная цена договора формируется как сумма ценового предложения победителя без НДС и начисленного налога на добавленную стоимость в случаях, когда его применение является обязательным.

Внедренный подход ставит целью унифицировать правила формирования договорной цены и обеспечить корректное отображение налоговой нагрузки после завершения процедуры оценки предложений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.