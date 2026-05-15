Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026 – під яким номер виступить Україна

Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 16 травня у Відні. Представниця України LELÉKA виступить під номером 7.

Після двох півфіналів, проведених австрійською телерадіокомпанією ORF, до фіналу пройшли 20 країн. У фіналі вони приєднаються до країн «Великої четвірки» та чинного переможця конкурсу — Австрії. Зазначимо, що цього року деякі країни не будуть приймати участь.

Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026:

Данія — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» Німеччина — Sarah Engels – «Fire» Ізраїль — Noam Bettan – «Michelle» Бельгія — ESSYLA – «Dancing on the Ice» Албанія — Alis – «Nân» Греція — Akylas – «Ferto» Україна — LELÉKA – «Ridnym» Австралія — Delta Goodrem – «Eclipse» Сербія — LAVINA – «Kraj Mene» Мальта — AIDAN – «Bella» Чехія — Daniel Zizka – «CROSSROADS» Болгарія — DARA – «Bangaranga» Хорватія — LELEK – «Andromeda» Велика Британія — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» Франція — Monroe – «Regarde!» Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!» Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» Польща — ALICJA – «Pray» Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» Швеція — FELICIA – «My System» Кіпр — Antigoni – «JALLA» Італія — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» Норвегія — JONAS LOVV – «YA YA YA» Румунія — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Австрія — COSMÓ – «Tanzschein»

