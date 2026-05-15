Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026 – під яким номер виступить Україна
Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 16 травня у Відні. Представниця України LELÉKA виступить під номером 7.
Після двох півфіналів, проведених австрійською телерадіокомпанією ORF, до фіналу пройшли 20 країн. У фіналі вони приєднаються до країн «Великої четвірки» та чинного переможця конкурсу — Австрії. Зазначимо, що цього року деякі країни не будуть приймати участь.
Україну у фіналі представить LELÉKA з піснею «Ridnym». Вона виступить під сьомим номером.
Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026:
- Данія — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
- Німеччина — Sarah Engels – «Fire»
- Ізраїль — Noam Bettan – «Michelle»
- Бельгія — ESSYLA – «Dancing on the Ice»
- Албанія — Alis – «Nân»
- Греція — Akylas – «Ferto»
- Україна — LELÉKA – «Ridnym»
- Австралія — Delta Goodrem – «Eclipse»
- Сербія — LAVINA – «Kraj Mene»
- Мальта — AIDAN – «Bella»
- Чехія — Daniel Zizka – «CROSSROADS»
- Болгарія — DARA – «Bangaranga»
- Хорватія — LELEK – «Andromeda»
- Велика Британія — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»
- Франція — Monroe – «Regarde!»
- Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!»
- Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
- Польща — ALICJA – «Pray»
- Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
- Швеція — FELICIA – «My System»
- Кіпр — Antigoni – «JALLA»
- Італія — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»
- Норвегія — JONAS LOVV – «YA YA YA»
- Румунія — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
- Австрія — COSMÓ – «Tanzschein»
Гранд-фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.