  1. В Україні

Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026 – під яким номер виступить Україна

10:00, 15 травня 2026
Представниця України LELÉKA виступить під номером 7.
Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 16 травня у Відні. Представниця України LELÉKA виступить під номером 7.

Після двох півфіналів, проведених австрійською телерадіокомпанією ORF, до фіналу пройшли 20 країн. У фіналі вони приєднаються до країн «Великої четвірки» та чинного переможця конкурсу — Австрії. Зазначимо, що цього року деякі країни не будуть приймати участь.

Україну у фіналі представить LELÉKA з піснею «Ridnym». Вона виступить під сьомим номером.

Порядок виступів у Гранд-фіналі Євробачення-2026:

  1. Данія — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
  2. Німеччина — Sarah Engels – «Fire»
  3. Ізраїль — Noam Bettan – «Michelle»
  4. Бельгія — ESSYLA – «Dancing on the Ice»
  5. Албанія — Alis – «Nân»
  6. Греція — Akylas – «Ferto»
  7. Україна — LELÉKA – «Ridnym»
  8. Австралія — Delta Goodrem – «Eclipse»
  9. Сербія — LAVINA – «Kraj Mene»
  10. Мальта — AIDAN – «Bella»
  11. Чехія — Daniel Zizka – «CROSSROADS»
  12. Болгарія — DARA – «Bangaranga»
  13. Хорватія — LELEK – «Andromeda»
  14. Велика Британія — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»
  15. Франція — Monroe – «Regarde!»
  16. Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!»
  17. Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
  18. Польща — ALICJA – «Pray»
  19. Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
  20. Швеція — FELICIA – «My System»
  21. Кіпр — Antigoni – «JALLA»
  22. Італія — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»
  23. Норвегія — JONAS LOVV – «YA YA YA»
  24. Румунія — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  25. Австрія — COSMÓ – «Tanzschein»

Гранд-фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня.

