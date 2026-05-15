Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026 – под каким номером выступит Украина
Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидения состоится 16 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.
После двух полуфиналов, проведенных австрийской телерадиокомпанией ORF, в финал прошли 20 стран. В финале они присоединятся к странам «Большой четверки» и действующему победителю конкурса — Австрии. Отметим, что в этом году некоторые страны не будут принимать участие.
Украину в финале представит LELÉKA с песней «Ridnym». Она выступит под седьмым номером.
Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026:
- Дания — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
- Германия — Sarah Engels – «Fire»
- Израиль — Noam Bettan – «Michelle»
- Бельгия — ESSYLA – «Dancing on the Ice»
- Албания — Alis – «Nân»
- Греция — Akylas – «Ferto»
- Украина — LELÉKA – «Ridnym»
- Австралия — Delta Goodrem – «Eclipse»
- Сербия — LAVINA – «Kraj Mene»
- Мальта — AIDAN – «Bella»
- Чехия — Daniel Zizka – «CROSSROADS»
- Болгария — DARA – «Bangaranga»
- Хорватия — LELEK – «Andromeda»
- Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»
- Франция — Monroe – «Regarde!»
- Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!»
- Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
- Польша — ALICJA – «Pray»
- Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
- Швеция — FELICIA – «My System»
- Кипр — Antigoni – «JALLA»
- Италия — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»
- Норвегия — JONAS LOVV – «YA YA YA»
- Румыния — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
- Австрия — COSMÓ – «Tanzschein»
Гранд-финал Евровидения-2026 пройдет 16 мая.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.