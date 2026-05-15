  1. В Украине

Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026 – под каким номером выступит Украина

10:00, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.
Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026 – под каким номером выступит Украина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидения состоится 16 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После двух полуфиналов, проведенных австрийской телерадиокомпанией ORF, в финал прошли 20 стран. В финале они присоединятся к странам «Большой четверки» и действующему победителю конкурса — Австрии. Отметим, что в этом году некоторые страны не будут принимать участие.

Украину в финале представит LELÉKA с песней «Ridnym». Она выступит под седьмым номером.

Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026:

  1. Дания — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
  2. Германия — Sarah Engels – «Fire»
  3. Израиль — Noam Bettan – «Michelle»
  4. Бельгия — ESSYLA – «Dancing on the Ice»
  5. Албания — Alis – «Nân»
  6. Греция — Akylas – «Ferto»
  7. Украина — LELÉKA – «Ridnym»
  8. Австралия — Delta Goodrem – «Eclipse»
  9. Сербия — LAVINA – «Kraj Mene»
  10. Мальта — AIDAN – «Bella»
  11. Чехия — Daniel Zizka – «CROSSROADS»
  12. Болгария — DARA – «Bangaranga»
  13. Хорватия — LELEK – «Andromeda»
  14. Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»
  15. Франция — Monroe – «Regarde!»
  16. Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!»
  17. Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
  18. Польша — ALICJA – «Pray»
  19. Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
  20. Швеция — FELICIA – «My System»
  21. Кипр — Antigoni – «JALLA»
  22. Италия — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»
  23. Норвегия — JONAS LOVV – «YA YA YA»
  24. Румыния — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  25. Австрия — COSMÓ – «Tanzschein»

Гранд-финал Евровидения-2026 пройдет 16 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина конкурс Евровидение культура

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Прокурорам и оперативникам хотят запретить быть свидетелями в собственных производствах

Новый проект предлагает запретить прокурорам, следователям, дознавателям и оперативным работникам быть свидетелями в уголовных производствах, в которых они выполняли функции стороны обвинения.

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]