Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026 – под каким номером выступит Украина

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидения состоится 16 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA выступит под номером 7.

После двух полуфиналов, проведенных австрийской телерадиокомпанией ORF, в финал прошли 20 стран. В финале они присоединятся к странам «Большой четверки» и действующему победителю конкурса — Австрии. Отметим, что в этом году некоторые страны не будут принимать участие.

Порядок выступлений в Гранд-финале Евровидения-2026:

Дания — Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» Германия — Sarah Engels – «Fire» Израиль — Noam Bettan – «Michelle» Бельгия — ESSYLA – «Dancing on the Ice» Албания — Alis – «Nân» Греция — Akylas – «Ferto» Украина — LELÉKA – «Ridnym» Австралия — Delta Goodrem – «Eclipse» Сербия — LAVINA – «Kraj Mene» Мальта — AIDAN – «Bella» Чехия — Daniel Zizka – «CROSSROADS» Болгария — DARA – «Bangaranga» Хорватия — LELEK – «Andromeda» Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» Франция — Monroe – «Regarde!» Молдова — Satoshi – «Viva, Moldova!» Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» Польша — ALICJA – «Pray» Литва — Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» Швеция — FELICIA – «My System» Кипр — Antigoni – «JALLA» Италия — Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» Норвегия — JONAS LOVV – «YA YA YA» Румыния — Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Австрия — COSMÓ – «Tanzschein»

