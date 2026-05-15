Тайвань, торгівля і нафта: що обговорювали Дональд Трамп та Сі Цзіньпін у Пекіні

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели у Пекіні переговори, які тривали понад дві години.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які відбулися у Пекіні та тривали понад дві години. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин, зокрема торгівлю, технології та ситуацію навколо Тайваню.

Після завершення переговорів Трамп коротко прокоментував їх журналістам, заявивши, що «все чудово». Також американський президент висловив захоплення китайською столицею та назвав Китай «прекрасною країною».

Як повідомляє китайське державне телебачення CCTV, зустріч тривала понад 2 години 15 хвилин. На початку переговорів Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і США мають бути «партнерами, а не опонентами», тоді як Трамп назвав китайського лідера «великим лідером».

Однією з головних тем переговорів стало питання Тайваню. За даними китайських державних ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що Тайвань є «найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах» та попередив про ризик «дуже небезпечної ситуації» у разі неправильного підходу до цієї теми.

США продовжують підтримувати тісні неофіційні відносини з Тайванем, водночас офіційний Вашингтон традиційно не дає прямої відповіді щодо можливого військового втручання у разі конфлікту між Китаєм і Тайванем.

Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Fox News, що голова КНР Сі Цзіньпін розглядає можливість купівлі американської нафти.

За словами Трампа, Сі Цзіньпін сказав, що "йому подобається ідея" купувати нафту у США.

"Я думаю, це станеться", – додав Трамп.

