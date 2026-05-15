  1. У світі

Тайвань, торгівля і нафта: що обговорювали Дональд Трамп та Сі Цзіньпін у Пекіні

09:06, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели у Пекіні переговори, які тривали понад дві години.
Тайвань, торгівля і нафта: що обговорювали Дональд Трамп та Сі Цзіньпін у Пекіні
фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які відбулися у Пекіні та тривали понад дві години. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин, зокрема торгівлю, технології та ситуацію навколо Тайваню.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після завершення переговорів Трамп коротко прокоментував їх журналістам, заявивши, що «все чудово». Також американський президент висловив захоплення китайською столицею та назвав Китай «прекрасною країною».

Як повідомляє китайське державне телебачення CCTV, зустріч тривала понад 2 години 15 хвилин. На початку переговорів Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і США мають бути «партнерами, а не опонентами», тоді як Трамп назвав китайського лідера «великим лідером».

Однією з головних тем переговорів стало питання Тайваню. За даними китайських державних ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що Тайвань є «найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах» та попередив про ризик «дуже небезпечної ситуації» у разі неправильного підходу до цієї теми.

США продовжують підтримувати тісні неофіційні відносини з Тайванем, водночас офіційний Вашингтон традиційно не дає прямої відповіді щодо можливого військового втручання у разі конфлікту між Китаєм і Тайванем.

Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Fox News, що голова КНР Сі Цзіньпін розглядає можливість купівлі американської нафти.  

За словами Трампа, Сі Цзіньпін сказав, що "йому подобається ідея" купувати нафту у США.

"Я думаю, це станеться", – додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Дональд Трамп Китай

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]