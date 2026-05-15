Тайвань, торговля и нефть: что обсуждали Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Пекине

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели в Пекине переговоры, продолжавшиеся более двух часов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, которые состоялись в Пекине и продолжались более двух часов. Во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности торговлю, технологии и ситуацию вокруг Тайваня.

После завершения переговоров Трамп коротко прокомментировал их журналистам, заявив, что «все прекрасно». Также американский президент выразил восхищение китайской столицей и назвал Китай «прекрасной страной».

Как сообщает китайское государственное телевидение CCTV, встреча продолжалась более 2 часов 15 минут. В начале переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны быть «партнерами, а не оппонентами», тогда как Трамп назвал китайского лидера «великим лидером».

Одной из главных тем переговоров стал вопрос Тайваня. По данным китайских государственных СМИ, Си Цзиньпин заявил, что Тайвань является «важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях» и предупредил о риске «очень опасной ситуации» в случае неправильного подхода к этой теме.

США продолжают поддерживать тесные неофициальные отношения с Тайванем, при этом официальный Вашингтон традиционно не дает прямого ответа относительно возможного военного вмешательства в случае конфликта между Китаем и Тайванем.

Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность покупки американской нефти.

По словам Трампа, Си Цзиньпин сказал, что «ему нравится идея» покупать нефть у США.

«Я думаю, это произойдет», — добавил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.