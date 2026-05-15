  1. В Україні

У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після удару РФ по багатоповерхівці

08:48, 15 травня 2026
Підтверджена загибель 24 людей, серед них — троє дітей.
У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин. Наразі підтверджено загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій будинку. Унаслідок удару загинули 24 людини, серед них — троє дітей. Ще 48 осіб отримали травми.

Наразі підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

У Києві 15 травня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

