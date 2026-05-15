В Киеве завершили поисково-спасательную операцию после удара РФ по многоэтажке

Подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция. Она продолжалась более 28 часов. На данный момент подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенных конструкций дома. В результате удара погибли 24 человека, среди них — трое детей. Еще 48 человек получили травмы.

В настоящее время подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

В Киеве 15 мая объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.