Кабмін готує новий механізм розрахунків за електроенергію через борги

Уряд доручив профільним відомствам, НКРЕКП, «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати рішення щодо погашення заборгованості та забезпечення стабільного проходження наступної зими.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує комплексні рішення для стабілізації ситуації з розрахунками на ринку електроенергії та скорочення боргів у галузі. Відповідні доручення вже отримали профільні міністерства, НКРЕКП, «Укренерго» та «Енергоатом».

За словами Свириденко, одним із перших кроків стане запуск спеціального механізму постачання електроенергії для підприємств теплокомуненерго, водоканалів та державних шахт. Очікується, що це допоможе стабілізувати платежі та зупинити подальше накопичення боргів.

Крім того, уряд планує змінити механізм розподілу коштів теплокомуненерго — частина платежів автоматично спрямовуватиметься на оплату електроенергії.

Окремо Міністерству оборони доручили підготувати рішення щодо погашення заборгованості та проведення поточних розрахунків військових підрозділів, зокрема на територіях бойових дій.

Також Кабмін доручив Міненерго, Мінфіну та Мінекономіки спільно з НКРЕКП і НЕК «Укренерго» опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливість залучення ресурсів для погашення боргів на балансуючому ринку електроенергії.

Уряд наголошує, що вирішення проблеми заборгованості є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

