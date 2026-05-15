Кабмин готовит новый механизм расчетов за электроэнергию из-за долгов

Правительство поручило профильным ведомствам, НКРЭКУ, «Укрэнерго» и «Энергоатома» подготовить решения по погашению задолженности и обеспечению стабильного прохождения следующей зимы.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит комплексные решения для стабилизации ситуации с расчетами на рынке электроэнергии и сокращения долгов в отрасли. Соответствующие поручения уже получили профильные министерства, НКРЭКУ, «Укрэнерго» и «Энергоатом».

По словам Свириденко, одним из первых шагов станет запуск специального механизма снабжения электроэнергией для предприятий теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Ожидается, что это поможет стабилизировать платежи и остановить дальнейшее накопление долгов.

Кроме того, правительство планирует изменить механизм распределения средств теплокоммунэнерго — часть платежей будет автоматически направляться на оплату электроэнергии.

Отдельно Министерству обороны было поручено подготовить решение по погашению задолженности и проведению текущих расчетов военных подразделений, в том числе на территориях боевых действий.

Также Кабмин поручил Минэнерго, Минфину и Минэкономики совместно с НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» обработать с международными финансовыми организациями возможность привлечения ресурсов для погашения долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

Правительство отмечает, что решение проблемы задолженности является критически важным для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

