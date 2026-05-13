В Одессе 10-летняя девочка провалилась под тротуарную плитку и упала в 4-метровую яму
В Одессе во время прогулки 10-летняя девочка провалилась под тротуарную плитку и оказалась в яме глубиной около четырех метров. Спасатели оперативно вытащили ребенка на поверхность. Об инциденте сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, во время прогулки в Одессе девочка внезапно провалилась под тротуарную плитку и оказалась в глубокой яме глубиной примерно четыре метра.
Очевидцы сразу пытались помочь ребенку, однако самостоятельно достать ее не удалось из-за риска повторного обвала грунта, который мог засыпать девочку.
Люди оставались на безопасном расстоянии и поддерживали с ребенком разговор, чтобы она не паниковала до прибытия спасателей.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, которые организовали спасательную операцию и подняли девочку на поверхность.
Во время инцидента с ребенком постоянно оставался на связи ее отец. После спасения он поблагодарил спасателей за оперативные действия и помощь.
