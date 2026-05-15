Спрощений формат роботи в Україні: як оформлюється договір та які права має працівник

Роботодавці та працівники можуть застосовувати спрощений режим трудових відносин, який дозволяє самостійно визначати окремі умови праці, однак не звільняє від сплати податків і соціальних внесків.

У 2026 році в Україні продовжує застосовуватися спрощений порядок регулювання трудових відносин, умови якого визначені нормами трудового законодавства.

У Держпраці зазначають, що такий режим може використовуватися у разі, якщо роботодавець належить до суб’єктів малого або середнього бізнесу та має не більше 250 працівників. Також спрощений формат дозволено застосовувати, якщо місячна зарплата працівника перевищує вісім мінімальних заробітних плат, що у 2025 році становить 64 тисячі гривень.

У межах такого режиму сторони трудового договору можуть самостійно погоджувати окремі умови праці, зокрема порядок оплати, режим роботи, питання відповідальності, матеріального забезпечення та підстави припинення трудових відносин. Сам договір може укладатися як у письмовій, так і в електронній формі.

Що сплачує роботодавець за працівника?

Навіть при використанні спрощеного режиму роботодавець зобов’язаний:

- утримувати з доходів працівників та перераховувати до відповідних бюджетів:

18 % податку на доходи фізичних осіб – на фінансування шкіл, лікарень тощо;

5 % військового збору – на потреби оборони;

- нараховувати та сплачувати 22 % єдиного соціального внеску – спрямовується до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, з яких працівники отримують:

допомогу по тимчасовій непрацездатності (лікарняні);

допомогу по вагітності та пологах;

страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві;

пенсійне забезпечення в майбутньому.

Працівник, який працює офіційно, навіть у спрощеному режимі:

набуває страхового стажу;

має підтверджений дохід для оформлення субсидій, пільг, кредитів;

захищений у разі хвороби або втрати працездатності.

