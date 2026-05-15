Упрощенный формат работы в Украине: как оформляется договор и какие права имеет работник
В 2026 году в Украине продолжает применяться упрощенный порядок регулирования трудовых отношений, условия которого определены нормами трудового законодательства.
В Гоструда отмечают, что такой режим может использоваться в случае, если работодатель относится к субъектам малого или среднего бизнеса и имеет не более 250 работников. Также упрощенный формат разрешено применять, если месячная заработная плата работника превышает восемь минимальных заработных плат, что в 2025 году составляет 64 тысячи гривен.
В рамках такого режима стороны трудового договора могут самостоятельно согласовывать отдельные условия труда, в частности порядок оплаты, режим работы, вопросы ответственности, материального обеспечения и основания прекращения трудовых отношений. Сам договор может заключаться как в письменной, так и в электронной форме.
Что уплачивает работодатель за работника?
Даже при использовании упрощенного режима работодатель обязан:
- удерживать из доходов работников и перечислять в соответствующие бюджеты:
18 % налога на доходы физических лиц — на финансирование школ, больниц и тому подобное;
5 % военного сбора — на нужды обороны;
- начислять и уплачивать 22 % единого социального взноса — средства направляются в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, из которых работники получают:
- пособие по временной нетрудоспособности (больничные);
- пособие по беременности и родам;
- страховые выплаты в случае несчастного случая на производстве;
- пенсионное обеспечение в будущем.
Работник, который трудоустроен официально, даже в упрощенном режиме:
- получает страховой стаж;
- имеет подтвержденный доход для оформления субсидий, льгот и кредитов;
- защищен в случае болезни или потери трудоспособности.
