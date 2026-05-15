  1. В Украине

Упрощенный формат работы в Украине: как оформляется договор и какие права имеет работник

10:36, 15 мая 2026
Работодатели и работники могут применять упрощенный режим трудовых отношений, позволяющий самостоятельно определять отдельные условия труда, однако не освобождает от уплаты налогов и социальных взносов.
В 2026 году в Украине продолжает применяться упрощенный порядок регулирования трудовых отношений, условия которого определены нормами трудового законодательства.

В Гоструда отмечают, что такой режим может использоваться в случае, если работодатель относится к субъектам малого или среднего бизнеса и имеет не более 250 работников. Также упрощенный формат разрешено применять, если месячная заработная плата работника превышает восемь минимальных заработных плат, что в 2025 году составляет 64 тысячи гривен.

В рамках такого режима стороны трудового договора могут самостоятельно согласовывать отдельные условия труда, в частности порядок оплаты, режим работы, вопросы ответственности, материального обеспечения и основания прекращения трудовых отношений. Сам договор может заключаться как в письменной, так и в электронной форме.

Что уплачивает работодатель за работника?

Даже при использовании упрощенного режима работодатель обязан:

- удерживать из доходов работников и перечислять в соответствующие бюджеты:

18 % налога на доходы физических лиц — на финансирование школ, больниц и тому подобное;
5 % военного сбора — на нужды обороны;

- начислять и уплачивать 22 % единого социального взноса — средства направляются в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, из которых работники получают:

  • пособие по временной нетрудоспособности (больничные);
  • пособие по беременности и родам;
  • страховые выплаты в случае несчастного случая на производстве;
  • пенсионное обеспечение в будущем.

Работник, который трудоустроен официально, даже в упрощенном режиме:

  • получает страховой стаж;
  • имеет подтвержденный доход для оформления субсидий, льгот и кредитов;
  • защищен в случае болезни или потери трудоспособности.

