Медична довідка для водіїв: у МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів

07:36, 13 травня 2026
Документ є обов’язковим для отримання посвідчення водія вперше та перевірки допуску до керування авто.
Медична довідка водія є обов’язковим документом під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. У відомстві наголошують, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

У межах Тижня безпеки дорожнього руху в сервісних центрах нагадали, що медична довідка є необхідною умовою для отримання посвідчення водія вперше, а також для допуску до складання іспитів.

Під час проходження медичного огляду лікарі оцінюють стан здоров’я майбутнього водія. Зокрема перевіряються зір, слух, координація рухів, швидкість реакції та інші фізіологічні показники, які впливають на безпечне керування транспортним засобом.

За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах.

