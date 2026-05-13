Медицинская справка для водителей: в МВД напомнили, почему без неё не допустят к экзаменам

07:36, 13 мая 2026
Документ является обязательным для получения водительского удостоверения впервые и проверки права на управление автомобилем.
Медицинская справка водителя является обязательным документом при первом получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. В ведомстве подчеркивают, что это не формальность, а составляющая безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

В рамках Недели безопасности дорожного движения в сервисных центрах напомнили, что медицинская справка является необходимым условием для получения водительского удостоверения впервые, а также для допуска к сдаче экзаменов.

Во время прохождения медицинского осмотра врачи оценивают состояние здоровья будущего водителя. В частности, проверяются зрение, слух, координация движений, скорость реакции и другие физиологические показатели, которые влияют на безопасное управление транспортным средством.

По результатам осмотра в медицинской справке и водительском удостоверении могут быть указаны определенные ограничения. Среди них, в частности, требование управлять транспортным средством только в очках или контактных линзах.

