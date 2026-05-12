Як військовослужбовцям оскаржити незаконні накази та куди скаржитися на командирів

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення, якщо вони порушують їхні права.

Військовослужбовці та військовослужбовиці мають право оскаржувати незаконні рішення командування, дисциплінарні стягнення, відмови у звільненні за станом здоров’я чи порушення права на відпустку. Про це нагадали у системі безоплатної правничої допомоги.

Військовослужбовці можуть оскаржувати накази щодо:

присвоєння або позбавлення військового звання;

призначення чи звільнення з посади;

звільнення з військової служби;

накладення дисциплінарних стягнень.

У разі порушення прав рекомендують подавати заяву або скаргу безпосередньому керівнику особи, дії якої оскаржуються. Якщо невідомо, хто саме допустив порушення, скаргу слід адресувати командиру вищого рівня.

Під час розгляду скарги військовослужбовець має право:

особисто викласти свої аргументи;

вимагати залучення свідків;

подавати додаткові матеріали;

бути присутнім під час розгляду;

отримати письмову відповідь;

ознайомитися з матеріалами перевірки;

оскаржити рішення у суді;

вимагати відшкодування збитків.

Також військовим нагадали контакти органів, куди можна звернутися у разі порушення прав:

Військова служба правопорядку — 044 454 73 08;

ДБР — 044 300 27 07;

Генеральний штаб ЗСУ — 0 800 50 04 10;

Міноборони — 044 230 73 30;

Центрального управління захисту прав військовослужбовців (щодо переведення на інше місце служби без згоди, виплати додаткових видів грошового забезпечення, направлення на ВЛК тощо) — [email protected] або поштою проспект Повітряних Сил, 6, м. Київ, 03049.

А також до військового омбудсмена через «гарячу лінію» Міноборони за номером 1512 або через електронну пошту [email protected]

У разі порушення інших прав:

з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64

фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59

з питань, не пов'язаних з військовою службою, до Уповноваженого ВРУ з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Якщо скарга не дала результату, військовослужбовець може звернутися до суду. Суд має право скасувати незаконні рішення та зобов’язати відшкодувати завдані збитки.

У системі безоплатної правничої допомоги також наголосили, що ветерани війни можуть отримати всі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів у суді. Водночас військовослужбовці без статусу ветерана мають право на безоплатні консультації та допомогу у підготовці документів, окрім документів до суду.

