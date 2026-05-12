  1. В Украине

Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и куда жаловаться на командиров

22:00, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие могут оспорить решение, если они нарушают их права.
Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и куда жаловаться на командиров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие и военнослужащие-женщины имеют право обжаловать незаконные решения командования, дисциплинарные взыскания, отказы в увольнении по состоянию здоровья или нарушение права на отпуск. Об этом напомнили в системе бесплатной правовой помощи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Военнослужащие могут обжаловать приказы относительно:

  • присвоения или лишения воинского звания;
  • назначения или увольнения с должности;
  • увольнения с военной службы;
  • наложения дисциплинарных взысканий.

В случае нарушения прав рекомендуется подавать заявление или жалобу непосредственному руководителю лица, действия которого обжалуются. Если неизвестно, кто именно допустил нарушение, жалобу следует адресовать командиру более высокого уровня.

Во время рассмотрения жалобы военнослужащий имеет право:

  • лично изложить свои аргументы;
  • требовать привлечения свидетелей;
  • подавать дополнительные материалы;
  • присутствовать при рассмотрении;
  • получить письменный ответ;
  • ознакомиться с материалами проверки;
  • обжаловать решение в суде;
  • требовать возмещения убытков.

Также военным напомнили контакты органов, куда можно обратиться в случае нарушения прав:

  • Военная служба правопорядка — 044 454 73 08;
  • ГБР — 044 300 27 07;
  • Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10;
  • Минобороны — 044 230 73 30;
  • Центральное управление защиты прав военнослужащих (по вопросам перевода на другое место службы без согласия, выплаты дополнительных видов денежного обеспечения, направления на ВВК и т. д.) — [email protected] или по почте: проспект Воздушных Сил, 6, г. Киев, 03049.

А также к военному омбудсмену через «горячую линию» Минобороны по номеру 1512 или через электронную почту [email protected]

В случае нарушения других прав:

  • по медицинским вопросам — в Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64
  • по финансовым вопросам (например, невыплаты премий, денежного обеспечения) — в Департамент финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат — 044 271 35 59
  • по вопросам, не связанным с военной службой, к Уполномоченному ВРУ по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Если жалоба не дала результата, военнослужащий может обратиться в суд. Суд имеет право отменить незаконные решения и обязать возместить причиненный ущерб.

В системе бесплатной правовой помощи также подчеркнули, что ветераны войны могут получить все виды правовых услуг — от консультаций до представительства интересов в суде. В то же время военнослужащие без статуса ветерана имеют право на бесплатные консультации и помощь в подготовке документов, кроме документов в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ армия война жалобы военнослужащие военное положение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли уволить госслужащего за иностранный паспорт: анализ судебной практики и риски обжалования

Где проходит грань между государственным интересом и нарушением прав человека при увольнении госслужащего за иностранное гражданство.

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]