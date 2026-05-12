Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и куда жаловаться на командиров

Военнослужащие могут оспорить решение, если они нарушают их права.

Военнослужащие и военнослужащие-женщины имеют право обжаловать незаконные решения командования, дисциплинарные взыскания, отказы в увольнении по состоянию здоровья или нарушение права на отпуск. Об этом напомнили в системе бесплатной правовой помощи.

Военнослужащие могут обжаловать приказы относительно:

присвоения или лишения воинского звания;

назначения или увольнения с должности;

увольнения с военной службы;

наложения дисциплинарных взысканий.

В случае нарушения прав рекомендуется подавать заявление или жалобу непосредственному руководителю лица, действия которого обжалуются. Если неизвестно, кто именно допустил нарушение, жалобу следует адресовать командиру более высокого уровня.

Во время рассмотрения жалобы военнослужащий имеет право:

лично изложить свои аргументы;

требовать привлечения свидетелей;

подавать дополнительные материалы;

присутствовать при рассмотрении;

получить письменный ответ;

ознакомиться с материалами проверки;

обжаловать решение в суде;

требовать возмещения убытков.

Также военным напомнили контакты органов, куда можно обратиться в случае нарушения прав:

Военная служба правопорядка — 044 454 73 08;

ГБР — 044 300 27 07;

Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10;

Минобороны — 044 230 73 30;

Центральное управление защиты прав военнослужащих (по вопросам перевода на другое место службы без согласия, выплаты дополнительных видов денежного обеспечения, направления на ВВК и т. д.) — [email protected] или по почте: проспект Воздушных Сил, 6, г. Киев, 03049.

А также к военному омбудсмену через «горячую линию» Минобороны по номеру 1512 или через электронную почту [email protected]

В случае нарушения других прав:

по медицинским вопросам — в Командование Медицинских сил ВСУ — 044 230 73 64

по финансовым вопросам (например, невыплаты премий, денежного обеспечения) — в Департамент финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и социальных выплат — 044 271 35 59

по вопросам, не связанным с военной службой, к Уполномоченному ВРУ по правам человека — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Если жалоба не дала результата, военнослужащий может обратиться в суд. Суд имеет право отменить незаконные решения и обязать возместить причиненный ущерб.

В системе бесплатной правовой помощи также подчеркнули, что ветераны войны могут получить все виды правовых услуг — от консультаций до представительства интересов в суде. В то же время военнослужащие без статуса ветерана имеют право на бесплатные консультации и помощь в подготовке документов, кроме документов в суд.

