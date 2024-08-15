У Києві відкрили нову мініскульптуру – де її шукати

Ця скульптура присвячена прочитаним повідомленням.

Автор фото: Andrii Prots Photography

У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту «Шукай!» під назвою «Прочитано». Її можна знайти на Хрещатику.

Ця скульптура присвячена прочитаним повідомленням.

«Прочитано» – це дві бронзові галочки, які у месенджерах означають, що повідомлення прочитані.

Рідні пишуть військовим, військові – побратимам, діти – батькам на тимчасово окупованих територіях, а всі разом – найдорожчим людям, які перебувають в особливо небезпечних зонах чи містах, які зазнали обстрілів.

«Мініскульптура присвячена всім, хто чекає на дві галочки довгими годинами або й нескінченними днями: нехай щоразу, коли хтось натискатиме на кнопку скульптурки і галочки світитимуться, сотні людей по всій країні бачитимуть бажаний статус «Прочитано» у своїх месенджерах», - заявили у проєкті «Шукай!».

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