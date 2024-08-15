В Киеве открыли новую минискульптуру – где ее искать

Эта скульптура посвящена прочитанным сообщениям.

Автор фото: Andrii Prots Photography

В Киеве появилась новая минискульптура проекта «Ищи!» под названием «Прочитано». Ее можно найти на Крещатике.

Эта скульптура посвящена прочитанным сообщениям.

«Прочитано» – две бронзовые галочки, которые в мессенджерах означают, что сообщения прочитаны.

Родные пишут военным, военные – собратьям, дети – родителям на временно оккупированных территориях, а все вместе – самым дорогим людям, которые находятся в особо опасных зонах или городах, подвергшихся обстрелам.

«Минискульптура посвящена всем, кто ждет две галочки долгими часами или бесконечными днями: пусть каждый раз, когда кто-то будет нажимать на кнопку скульптурки и галочки будут светиться, сотни людей по всей стране будут видеть желаемый статус «Прочитано» в своих мессенджерах», - заявили в проекте «Ищи!».

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