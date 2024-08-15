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В большинстве жалоб на ТЦК не выявили нарушений прав украинцев, - Омбудсмен Лубинец

15:47, 15 августа 2024
Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом, - заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
В большинстве жалоб на ТЦК не выявили нарушений прав украинцев, - Омбудсмен Лубинец
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в большинстве обращений с жалобами на нарушение прав граждан со стороны представителей ТЦК не были подтверждены такие нарушения. Он заявил, что общество должно понимать, что есть не только права, но и обязанности.

"О случаях нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. огда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", - отметил Лубинец в комментарии Укринформ.

Он рассказал, что традиционно большее количество обращений уполномоченный получает по направлению к полиции. Согласно процедуре, Омбудсмен инициирует производство, посылает все полученные обращения, получает ответы и определяет, имели ли место нарушения прав.

"Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом и ваши права не были нарушены", - добавил Лубинец.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что суды отменяют большинство штрафов ТЦК, потому что они наложены по несуществующей на момент нарушения норме.

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