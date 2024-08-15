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С Днепра на Киевщине водолазы-саперы достали обломки шахеда

22:36, 15 августа 2024
Специалисты в воде обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа Shahed.
С Днепра на Киевщине водолазы-саперы достали обломки шахеда
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В Киевской области водолазы-саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника в Днепре. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи Обуховского района местный житель – опытный подводный охотник, находясь на глубине пяти метров, внезапно столкнулся с большими железными обломками. Почувствовав потенциальную опасность, он немедленно обратился к спасателям», – пишут в ГСЧС.

На место происшествия оперативно прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и приступили к обследованию акватории реки.

«Обследовав 0,09 га водного пространства, специалисты на расстоянии 1000 метров от берега обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа Shahed, которые уже не представляли никакой угрозы. Их подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования», - отметили спасатели.

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