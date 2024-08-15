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Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до Сум, — Ірина Верещук

16:23, 15 серпня 2024
Наразі розглядається можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської.
Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до Сум, — Ірина Верещук
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Влада опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум», - зазначила Верещук.

Щодо гуманітарного коридору в бік рф, за її словами, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту не надходило.

Напередодні стало відомо, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її керівником призначили генерала Едуарда Москальова.

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