Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до Сум, — Ірина Верещук

Наразі розглядається можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської.

Влада опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум», - зазначила Верещук.

Щодо гуманітарного коридору в бік рф, за її словами, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту не надходило.

Напередодні стало відомо, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її керівником призначили генерала Едуарда Москальова.

Додамо, що Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися і прийняти оборонний пакет, який стосується забезпечення безперервності виплат військовослужбовцям, громадянства для легіонерів, які вооють на боці ЗСУ, позбавлення нагород і звань колаборантів, трофейної зброї.

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