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Суд в Італії заборонив повертати до України 57 дітей-сиріт, яких вивезли із Бердянська

19:06, 15 серпня 2024
Повернути дітей просила Україна.
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В Італії суд заборонив повернути в Україну 57 сиріт, яких вивезли з Бердянська після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє ANSA.

На даний момент діти віком від 6 до 16 років мешкають у трьох центрах у Бергамо.

Вказується, що суд у справах неповнолітніх затвердив передачу неповнолітніх сиріт з України під опіку соціальних служб, «щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають», фактично без обмежень у часі.

Видання додає, що раніше розглядали продовження терміну перебування сиріт у Бергамо на два тижні, однак постанова суду скасувала це й зробила рішення безстроковим.

Водночас повернути дітей просила українська влада.

«Як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, «побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до військових дій», — йдеться у постанові суду.

Через це суд вирішив «доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми».

Також суд наголосив, що «повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять, по суті, єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені».

Як відомо, група дітей разом із кількома вихователями прибула в Бергамо у березні 2022 року із двох дитячих будинків зараз тимчасово окупованого Бердянська.

«Причина такого поспіху в бажанні повернути цих дітей, до того ж без сім'ї на свою батьківщину незрозуміла: на думку італійської влади, інтерес дітей повинен переважати, і тому наразі вони будуть продовжувати залишатися в нашій країні на невизначений термін», - вказує італійське видання.

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