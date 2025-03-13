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В Украине заработала официальная почта военного омбудсмена для обращений по защите прав военных

12:58, 13 марта 2025
Военные и их семьи могут обращаться к омбудсмену через официальный электронный адрес.
В Украине заработала официальная почта военного омбудсмена для обращений по защите прав военных
Фото: Chas.News
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Уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) сообщила о возможности отправки обращений на официальный электронный адрес военного омбудсмена. Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

Согласно нововведению, военные и члены их семей могут теперь подавать свои обращения через официальный электронный ящик, что позволит эффективно обрабатывать запросы и реагировать на проблемы. Ольга Кобылинская отметила, что в первые месяцы работы обращения поступали через различные каналы коммуникации, что позволило решить самые острые вопросы и выявить наиболее распространенные проблемы.

Для подачи обращения необходимо составить письменное заявление с подробным описанием ситуации, добавить соответствующие документы, подтверждающие заявленную информацию, и отправить все на электронный адрес: [email protected]. Кроме того, нужно указать контактный email и номер мобильного телефона для обратной связи.

Переходный период для обработки обращений, присланных через мессенджеры, продлится до 7 апреля.

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