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Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

12:39, 13 марта 2025
Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.
Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов
Фото: ecpmf.eu
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Совет Европы принял первый международный договор, направленный на защиту профессии адвоката. Это реагирование на участившиеся сообщения о нападках на профессиональную деятельность, будь то в форме преследований, угроз или нападений, или вмешательства в выполнение профессиональных обязанностей (например, препятствия в доступе к клиентам).

Адвокаты играют ключевую роль в поддержании верховенства права и обеспечении доступа к правосудию для всех, в частности, в целях выявления возможных нарушений прав человека. Поэтому доверие общества к системе правосудия также зависит от роли, которую играют адвокаты.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката распространяется на адвокатов и их профессиональные ассоциации, роль которых крайне важна для защиты прав и интересов адвокатов как профессии. Конвенция касается права на адвокатскую деятельность, профессиональных прав, свободы выражения мнений, профессиональной дисциплины и специальных мер защиты адвокатов и профессиональных ассоциаций.

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству. Если такие обстоятельства могут быть квалифицированы как уголовное преступление, стороны должны провести эффективное расследование. Стороны также должны обеспечить, чтобы профессиональные ассоциации могли работать как независимые, самоуправляемые органы.

Конвенция будет открыта для подписания 13 мая по случаю заседания министров иностранных дел стран Совета Европы в Люксембурге.

Для вступления в силу Конвенцию должны ратифицировать не менее восьми стран, включая шесть государств − членов Совета Европы. За соблюдением Конвенции будут следить группа экспертов и комитет сторон.

Ниже приводим текст Конвенции.

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат Совет Европы

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