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Рада Європи прийняла міжнародну конвенцію про захист адвокатів

12:39, 13 березня 2025
Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись жодним фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.
Рада Європи прийняла міжнародну конвенцію про захист адвокатів
Фото: ecpmf.eu
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Рада Європи прийняла перший міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката. Це реагування на часті повідомлення про нападки на професійну діяльність у формі переслідувань, погроз або нападів, або втручання у виконання професійних обов’язків (наприклад, перешкоди у доступі до клієнтів).

Адвокати відіграють ключову роль у підтриманні верховенства права і забезпеченні доступу до правосуддя для всіх, зокрема, з метою виявлення можливих порушень прав людини. Тому довіра суспільства до системи правосуддя також залежить від ролі, яку відіграють адвокати.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката поширюється на адвокатів та їхні професійні асоціації, роль яких надзвичайно важлива для захисту прав і інтересів адвокатів як професії. Конвенція стосується права на адвокатську діяльність, професійних прав, свободи вираження думок, професійної дисципліни і спеціальних заходів захисту адвокатів та професійних асоціацій.

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням. Якщо такі обставини можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування. Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли працювати як незалежні, самоврядні органи.

Конвенція буде відкрита для підписання 13 травня з нагоди засідання міністрів закордонних справ країн Ради Європи в Люксембурзі.

Для набуття чинності Конвенцію повинні ратифікувати не менше восьми країн, включаючи шість держав − членів Ради Європи. За дотриманням Конвенції стежитимуть група експертів і комітет сторін.

Нижче наводимо текст Конвенції.

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат Рада Європи

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Рада Європи прийняла міжнародну конвенцію про захист адвокатів

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись жодним фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

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