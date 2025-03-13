В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена для звернень щодо захисту прав військових

Військові та їхні родини можуть звертатися до омбудсмена через офіційну електронну адресу.

Фото: Chas.News

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Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх родин Ольга Кобилинська (Решетилова) повідомила про можливість надсилання звернень на офіційну електронну адресу військового омбудсмена. Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Згідно з нововведенням, військові та члени їхніх родин можуть тепер подавати свої звернення через офіційну електронну скриньку, що дозволить ефективно обробляти запити та реагувати на проблеми. Ольга Кобилинська зазначила, що в перші місяці роботи звернення надходили через різні канали комунікації, що дозволило вирішити найгостріші питання та виявити найбільш поширені проблеми.

Для подачі звернення необхідно скласти письмову заяву з детальним описом ситуації, додати відповідні документи, які підтверджують заявлену інформацію, та надіслати все на електронну адресу: [email protected]. Крім того, потрібно вказати контактний email та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

Перехідний період для опрацювання звернень, надісланих через месенджери, триватиме до 7 квітня.

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