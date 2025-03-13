Практика судів
  1. В Україні

АП ВАКС зменшила розмір застави ексголові Господарського суду Львівської області Михайлу Юркевичу

12:55, 13 березня 2025
Розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівської області Михайлу Юркевичу зменшили з 12 до 8 млн грн.
АП ВАКС зменшила розмір застави ексголові Господарського суду Львівської області Михайлу Юркевичу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 13 березня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 лютого про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому голові Господарського суду Львівської області у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави. Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Там не називають прізвище, але, за даним TIU, мова йде про Михайла Юркевича.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 8 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін», - заявили у АП ВАКС.

За даними слідства, вказана особа за попередньою змовою групою осіб, висловила обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла деталі справи суддів господарських судів Львівщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді засекретили дані про закордонні поїздки голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина — документ

Інформація про джерела фінансування закордонних візитів голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина є службовою інформацію, вказали у Верховній Раді.

Рада Європи прийняла міжнародну конвенцію про захист адвокатів

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись жодним фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Парламент схвалив за основу законопроект про грошову компенсацію невикористаних днів відпусток військовослужбовців

Верховна Рада прийняла законопроект, за яким невикористані дні відпусток військовослужбовців підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Верховна Рада прийняла закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв+

Закон передбачає, що українці можуть сплатити штраф у застосунку Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики