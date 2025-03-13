АП ВАКС зменшила розмір застави ексголові Господарського суду Львівської області Михайлу Юркевичу

Розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівської області Михайлу Юркевичу зменшили з 12 до 8 млн грн.

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У четвер, 13 березня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 лютого про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому голові Господарського суду Львівської області у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави. Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Там не називають прізвище, але, за даним TIU, мова йде про Михайла Юркевича.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 8 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін», - заявили у АП ВАКС.

За даними слідства, вказана особа за попередньою змовою групою осіб, висловила обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла деталі справи суддів господарських судів Львівщини.

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