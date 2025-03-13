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Санкции Евросоюза против РФ могут не продлить из-за позиции Венгрии, — уполномоченный Президента

15:22, 13 марта 2025
Если большинству стран не удастся добиться согласия Венгрии, то санкции против РФ могут не продлиться до крайнего срока 15 марта.
Санкции Евросоюза против РФ могут не продлить из-за позиции Венгрии, — уполномоченный Президента
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Санкции Евросоюза против России могут быть отменены, если комитету постоянных представителей стран ЕС на уровне послов не удастся прийти к единому решению из-за позиции Венгрии. Об этом заявил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в телеэфире.

Так, если большинству стран так и не удастся добиться согласия Венгрии, то санкции против РФ могут не быть продлены до крайнего срока 15 марта.

В Офисе Президента напомнили, что утром 13 февраля послы ЕС уже в четвертый раз собрались в попытках достичь компромисса по продлению санкций.

«Если сейчас Европейский Союз, а они сегодня в 9:30 по их времени собрались на очередное, уже четвертое за последние два дня заседание на уровне послов, не договорится о продлении санкционного режима против России, то, соответственно, действительно, в субботу все санкции, все 16 санкционных пакетов против России утратят силу», – отметил Власюк, цитирует «Укринформ».

По его словам, решение о продлении санкций блокирует Венгрия, однако ЕС имеет пути выхода из этого кризиса.

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