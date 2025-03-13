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Суд ЕС осудил Венгрию за нарушение прав трансгендерного иранского беженца

15:29, 13 марта 2025
Иранский трансгендерный мужчина добивался исправления данных в реестре убежища Венгрии, где он был указан как женщина.
Суд ЕС осудил Венгрию за нарушение прав трансгендерного иранского беженца
Фото: ejtn.eu
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Венгрия не может требовать доказательства смены пола для исправления гендерного статуса иранского беженца, постановил суд Европейского Союза. Об этом сообщило издание Politico.

Суд Европейского Союза вынес решение по делу иранского трансгендерного мужчины, рожденного женщиной, который получил статус беженца в Венгрии в 2014 году как трансгендерный человек, предоставив медицинские сертификаты. Венгрия признала его беженцем, но указала в реестре убежища как женщину.

Он попытался исправить эту информацию, опираясь на закон ЕС о защите данных, который дает людям право корректировать недостоверные сведения о себе. Венгрия отклонила этот запрос, заявив, что не было предоставлено доказательств проведения операции по смене пола.

Суд подтвердил право трансгендерного мужчины исправить персональные данные о своей гендерной идентичности, заявив, что «государство-член ни при каких обстоятельствах не может административной практикой ставить осуществление этого права в зависимость от представления доказательств операции по смене пола».

«Такая административная практика подрывает суть фундаментальных прав … в частности, суть права на неприкосновенность личности и право на уважение частной жизни», — говорится в постановлении.

Гендерная идентичность является «одним из самых интимных аспектов» частной жизни, отмечает суд, добавляя, что трансгендерные люди имеют право на «личное развитие, физическую и моральную целостность, а также уважение и признание их гендерной идентичности».

«Учитывая особую важность этого права, государства обладают лишь ограниченной свободой усмотрения в данной сфере», — подчеркнул суд.

Венгрия юридически не признает трансгендерную идентичность. Однако суд добавил, что страна-член «не может ссылаться на отсутствие в своем национальном законодательстве процедуры юридического признания трансгендерной идентичности для ограничения права на исправление данных».

Суд ЕС выносит решения по вопросам права ЕС, оставляя окончательное решение по данному спору за венгерскими судами.

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ЕС Венгрия

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