Когда работодатель должен оплатить работнику медосмотр — Гоструда напомнила случаи

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, в каких случаях работодатель обязан обеспечить работникам прохождение внеочередных медицинских осмотров.
В частности, работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медосмотр:
При этом на время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок.
Субъекты хозяйствования обязаны обеспечить финансирование и организацию:
Работодатель имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, и отстранить его от работы без сохранения заработной платы.
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