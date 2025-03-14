Когда работодатель должен оплатить работнику медосмотр — Гоструда напомнила случаи

Стало известно, в каких условиях работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медосмотр.

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Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, в каких случаях работодатель обязан обеспечить работникам прохождение внеочередных медицинских осмотров.

В частности, работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медосмотр:

по заявлению работника, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда;

по своей инициативе, если состояние здоровья работника не позволяет ему выполнять свои трудовые обязанности.

При этом на время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок.

Субъекты хозяйствования обязаны обеспечить финансирование и организацию:

проведения предварительных (при приеме на работу) медицинских осмотров работников;

проведения периодических (в течение их трудовой деятельности);

проведения медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или тех, где требуется профессиональный отбор;

ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года.

Работодатель имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, и отстранить его от работы без сохранения заработной платы.