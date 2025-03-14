В Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних парней

Судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних парней. Как указывается в сообщении, сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Киевская городская прокуратура указывает, что было установлено, что мужчина пригласил двух парней 14 и 15 лет в квартиру своей матери, где никто не живет, предлагая якобы угостить пивом.

«Впрочем, там он напоил подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал. Только через сутки парни рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внести залог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий