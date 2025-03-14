Не явился по «боевой» повестке в ТЦК и хранил боеприпасы — в Черкасской области суд вынес приговор мужчине

Военнообязанному назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы.

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В Черкасской области осужден 36-летний мужчина за уклонение от призыва на военную службу и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В суде было доказано, что житель города Умань в мае 2021 года незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания боевую гранату с взрывателем, а также, будучи пригодным к военной службе и состоя на соответствующем учете, без уважительных причин в сентябре 2024 года не явился по «боевой» повестке в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Суд, учитывая собранные в ходе досудебного расследования доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых правонарушениях и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы.