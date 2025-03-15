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В Киеве водитель заявил патрульным, что не нарушил ПДД, поскольку не заметил разметку – видео

00:05, 15 марта 2025
Патрульных это не убедило, поэтому на водителя все равно вынесли постановление.
В Киеве водитель заявил патрульным, что не нарушил ПДД, поскольку не заметил разметку – видео
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В Киеве карма оперативно настигла водителя автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. В частности, как сообщили в Патрульной полиции, на одной из улиц Шевченковского района инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого развернулся, пересекая двойную сплошную линию дорожной разметки, а затем припарковался.

Патрульные отреагировали на правонарушение и объяснили водителю, что он нарушил. Однако, как указывают в полиции, мужчина своей вины не признал.

«Гражданин объяснил, что правила дорожного движения он не нарушал, поскольку не заметил разметку», — сообщили инспекторы.

Однако это не убедило полицейских, поэтому на водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований разметки проезжей части дорог) КУоАП.

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ПДД Киев водительские права штраф / штрафы патрульная полиция

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