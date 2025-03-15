В Киеве суд выбрал наказание женщине, которая оскорбляла и била мужа во время ссор

Полицейские выяснили, что во время ссор женщина оскорбляет мужа нецензурной бранью и прибегает к побоям.

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Деснянский суд в Киеве принял решение в отношении женщины за совершение домашнего насилия над мужем. Как сообщили в полиции, обидчице назначили два года и шесть месяцев пробационного надзора. Также на нее возложен ряд обязательств.

Как сообщается, в начале прошлого года в Деснянское управление полиции неоднократно обращался 45-летний киевлянин с заявлениями о совершении его женой домашнего насилия в отношении него.

Полицейские выяснили, что заявитель и обидчица проживают с двумя совместными малолетними детьми, 10 и 11 лет, на глазах у которых происходят конфликты. Во время ссор женщина оскорбляет мужа нецензурной бранью и прибегает к побоям. Кроме этого, женщина злоупотребляет спиртными напитками, а в 2024 году Деснянским районным судом за приобретение и хранение психотропного вещества «PVP» она получила штраф.

По обращениям потерпевшего, в течение прошлого года сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно привлекали 39-летнюю обидчицу к административной ответственности в порядке статьи 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях. Несмотря на проведенную профилактическую работу, поведение женщины не изменилось, поэтому следователи начали уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие, и сообщили фигурантке о подозрении.

Таким образом, Деснянский районный суд признал женщину виновной в систематическом совершении домашнего насилия и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев пробационного надзора. Кроме того, на киевлянку возложена обязанность трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и ограничить общение с потерпевшим. В случае невыполнения ограничительных мер или совершения уголовного правонарушения обидчице грозит реальный срок заключения.

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